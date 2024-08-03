İsrail, Gazze'de Okulu Vurdu: Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze'de Okulu Vurdu: Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan bir okulu bombaladığı belirtildi.

EN AZ 16 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bombardıman nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden AA'ya yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulunu hedef alan saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları ise yerinden edilen Filistinlilerle dolu okuldaki bazı sınıfların İsrail bombardımanı sonrası tamamen yok olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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