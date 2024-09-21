İsrail Gazze'de Okul Vurdu! Çok Sayıda Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze'de Okul Vurdu! Çok Sayıda Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanlarına neredeyse 1 yıldır aralıksız devam eden İsrail savaş uçakları, Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu vurdu. El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlenen hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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