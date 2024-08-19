İsrail'den İnanılmaz Hata: Gazze'de Kendi Askerlerini Bombaladı

Bu sabah, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında şok edici bir hata meydana geldi. Saldırının hedef aldığı bina, İsrail askerlerinin konuşlandığı bir üs olarak kullanılıyordu. Yetkililer, teknik bir aksaklık sonucu yanlışlıkla kendi birliklerinin bulunduğu bölgenin hedef alındığını açıkladı.

BOMBA İSRAİL ASKERLERİNİN BULUNDUĞU BİNAYA İSABET ETTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bomba İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet etti.

Saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 3'ü ağır olmak üzere 6 asker yaralandı.

Kaynak: AA