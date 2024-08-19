İsrail Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti

7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bir gazeteciyi daha öldürdü.

İsrail Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, dün Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamed kentinde görev başındaki bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Söz konusu saldırının ardından Filistinli gazeteci İbrahim Muharib'den haber alınamadı. Kayıp olan Muharib'in cansız bedeni Hamad kenti yakınlarında bulundu.

Filistinli gazeteci Selma el-Kaddumi de dün İsrail ordusunun Hamed'de görev başındaki bir grup gazeteciye açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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