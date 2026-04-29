İsrail, Gazze'de Alıkoyduğu 5 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında alıkonulan 5 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait araçlarla bölgeye ulaştı. Filistinli vatandaşlar, sağlık taraması için Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

ICRC'den yapılan açıklamada da Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alınan 5 Filistinlinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, ICRC ekiplerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlileri ziyaret edemediği vurgulandı.

Kaynak: AA