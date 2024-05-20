İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor: Son 24 saatte 106 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 277 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 106 artarak 35 bin 562'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor: Son 24 saatte 106 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 227 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 106 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 176 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

ENKAZ VE YOL KENARLARINDA ÖLÜLER BULUNUYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 562'ye, yaralı sayısının 79 bin 652'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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