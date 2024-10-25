İsrail, Gazetecilerin Kaldığı Oteli Vurdu! 3 Gazeteci Öldü

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Hasbiya bölgesinde gazetecilerin kaldığı bir otele hava saldırısı düzenlediği ve 3 gazetecinin öldüğü bildirildi.

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İsrail, Gazetecilerin Kaldığı Oteli Vurdu! 3 Gazeteci Öldü

İsrail, Beyrut'un güneyinde bir oteli hedef aldı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı habere göre; İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA

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