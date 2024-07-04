İsrail Esir Takası ve Ateşkesi Masaya Yatıracak: ABD Başkanı Biden ile Temas Olabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurmaylarıyla Hamas'ın yanıtına ilişkin ön değerlendirmede bulunacağı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, kurmaylarıyla yapacağı bu görüşmenin ardından Netanyahu'nun Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı kaydedildi. Güvenlik Kabinesi toplantısında da Hamas'ın yanıtının ele alınacağı ifade edildi.

BIDEN İLE TEMAS OLABİLİR

Haberde ayrıca Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile bugün telefonda görüşmesinin beklendiği aktarıldı. Netanyahu ile Biden arasında yapılması planlan telefon görüşmesinin Hamas'ın yanıtının ardından gelmesine dikkati çekildi.

Kaynak: AA