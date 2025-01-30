3 İsrailli Alındı Ancak... Filistinli Esirlerin Takasına Netanyahu Engeli

Gazze Şeridi’nde devam eden esir takasının üçüncü turunda, Hamas tarafından rehin tutulan 3 İsrailli ve 5 Tayland vatandaşı serbest bırakıldı. İsrail, karşılık olarak 110 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu. Ancak, İsrail hükümeti esir takasına dair yeni bir açıklama yaparak, planlanan tahliyelerin ertelendiğini bildirdi.

YAHYA SİNVAR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Serbest bırakılan İsrailli esirler arasında kadın asker Agam Berger, 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ve ikinci turun ardından krize neden olan Arbel Yehud bulunuyor. İsrailli asker Berger, Gazze'nin Cibaliya kentinde Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edildi ve İsrail'e ulaştırıldı. Yehud ve Moses ile 5 Taylandlı esir ise Gazze'nin Han Yunus kentinde teslim edildi. Teslim noktası, Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin bulunduğu bölge oldu.

İSRAİL TAKASI DOĞRULADI

İsrail ordusu, 2'si İsrailli, 5'i yabancı olmak üzere toplam 7 esirin Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alındığını ve Gazze'den çıkış yaptığını doğruladı.

İSRAİL 110 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKACAK

İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmaya göre, serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık 110 Filistinli mahkûm serbest kalacak. Bu esirlerin: 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 48'i ise ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş Filistinli vatandaşlardan oluşuyor.

ESİR TAKASINDA KRİZ

İsrail Başbakanlık Ofisi, esir takasının üçüncü turunun ardından yaptığı açıklamada, bugün serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların tahliyesinin ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın “Rehinelerimizin güvenli geçişi garanti altına alınana kadar bugün bırakılması planlanan tutukluların serbest bırakılmasının ertelenmesi talimatı verdi” talimatını verdiği bildirildi. Netanyahu, özellikle Han Yunus’taki esir takası sırasında ortaya çıkan görüntülerden rahatsız olduğunu belirterek, "Arabuluculardan bu tür dayanılmaz sahnelerin tekrarlanmayacağından emin olmalarını ve rehinelerimizin güvenliğini garanti etmelerini talep ediyorum" dedi.

DAHA ÖNCE KAÇ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI?

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının önceki iki turunda toplamda: 7 İsrailli esir Gazze’den serbest bırakılmış, İsrail hapishanelerindeki 290 Filistinli tutuklu tahliye edilmişti.





Kaynak: DHA