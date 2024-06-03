İsrail Büyükelçiliğine molotof kokteyli atan bir kişi gözaltına alındı

Romanya polisi, bugün başkent Bükreş'te bulunan İsrail Büyükelçiliği dışında molotof kokteyli atan bir yabancı ülke vatandaşını gözaltına aldıklarını açıkladı. Polisin açıklamasında, olayda hasar ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Romanya İstihbarat Servisi, terörle mücadele personelinin kendisini ateşe verme tehdidinde de bulunduğu ileri süren 34 yaşındaki şüpheliyi yakaladığını belirtti. Servis, şüphelinin daha sonra polise teslim edildiğini kaydetti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı da şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini teyit ederek şüphelinin 'görünüşe göre Suriye kökenli olduğunu' ileri sürdü. Bakanlığın açıklamasına göre, şüpheli, güvenlik denetiminden geçerken bir petrol bombasını çıkarıp yakmış, ardından da atmıştı.

Polis sözcüsü Georgian Dragan, yerel basına yaptığı açıklamada, şüphelinin saiklerinin kişisel olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla bağlantılı olmadığını söyledi.