İsrail 'Boşaltın' Dedi, Beklemeden Saldırdı

Beyrut'un Dahiye bölgesinde, tahliye çağrısı yapan İsrail, beklemeden bombalamaya başladı. Bölgede hava saldırıları sürerken, ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

İsrail 'Boşaltın' Dedi, Beklemeden Saldırdı

İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlarken, topçu ve tank atışları nedeniyle Beyrut'tan patlama sesleri duyuluyor.

İsrail savaş savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya platformundan yaptığı "boşaltın" açıklamasından kısa süre sonra hava saldırıları başladı.

İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı.

Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

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Kaynak: AA

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