İsrail, Batı Şeria'ya Saldırdı: 2 Genç Yaralı

İsrail'ın Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıda 2 Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.

İsrail, Batı Şeria'ya Saldırdı: 2 Genç Yaralı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinli 2 genci yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Filistinli gencin yanı sıra çok sayıda kişi ses bombası ve göz yaşartıcı gaza maruz kaldı.

Yaralanan gençlerden birinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 744 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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