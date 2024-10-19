İsrail, Batı Şeria'da Yine Filistinlileri Hedef Aldı

İşgal'in altında Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinliler, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kaldı.

Söz konusu saldırıların adresi Selfit, Nablus, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentleri oldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'e bağlı Yasuf köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.

Yasuf köyü Meclis Başkanı Vail Ebu Madi, AA muhabirinin görüştüğünü, bir grup İsraillinin, köye bağlı El-Meşrefe ve El-Kerm bölgelerindeki çiftçilere saldırdığını ve zeytin toplamalarına engel olduğunu söyledi.

Ebu Madi, çiftçilerin, İsraillilerin silah taşıması nedeniyle zeytin toplamayı bölüştürmeyi terk ettiğini kaydetti.

Ekim ayında bu yana buna benzer 32 saldırının kayıtlara geçişi ifade etmeyen Ebu Madi, bu saldırılarda 39 Filistinlinin yaralandığı ve yaklaşık 600 ağaç ve fidenin zararının aktarıldığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan etkilere göre Nablus'un yaşadığı Salim köyünde çok sayıda Filistinli İsrail askeri, göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendi.

İsrail askerleri, Ramallah'ın genişleyen Celezun Mülteci Kampı'nda da ele geçirilmiş bir genci darbetti. Söz konusu gencin kampının girişinde elleri bağlı bir şekilde yerde yatarken çekilen görüntüler, sosyal medyada yer aldı.

Beytullahim'in bölgedeki El-Hıdr kasabasına baskın yapan İsrailli askerlerle Filistinli insanlar arasında çatışma çıktı. Askerler, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak karşılık verdi.

El Halil'in sınırındaki El-Arrub Mülteci Kampı'nda, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatlarını kaybetmesini protesto etmek isteyen Filistinli vatandaşlar ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail askerleri kamptaki evlere doğru rastgele ateş açtı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin devam ettiğine göre, 7 Ekim 2023-7 Ekim 2024 tarihleri ​​arasında Filistin topraklarını gazbeden İsrailliler Batı Şeria'da 2 bin 777 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 19 Filistinli öldü, 1636 kişilik 28 bedevi topluluğu yerinden edildi.

Kaynak: AA