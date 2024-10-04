İsrail, Batı Şeria'da Kafeyi Hedef Aldı! Onlarca Ölü, Çok Sayıda Yaralı
İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye saldırı düzenledi. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Saldırı sonucu 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Ölü ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA