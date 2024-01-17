İsrail'in saldırıları devam ediyor: 4 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; kamptaki Filistinlilerin evleri askerler tarafından basılırken, kamp çevresi de kuşatıldı, bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerinin girişlerinde ise zırhlı araçlar konuşlandı.

İsrail ordusunun, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı ise İHA ile bombaladığı aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tulkerim'deki saldırıda hayatını kaybedenlerle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 359'a ulaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.