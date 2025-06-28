İsrail, Batı Şeria'da Biri Gazeteci 27 Filistinliyi Alıkoydu

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Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, gözaltıların işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Kalkilya, Selfit ve Cenin vilayetlerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Musab Kattavi'nin yanı sıra Beyta beldesinden gazeteci Mucahid Beni Muflih ile Zevata ve Tel köylerinden 2 Filistinliyi Nablus kentinin kuzeyindeki Deyr Şeref kontrol noktasında gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin Nablus'un güneyindeki Madma, Asira el-Kibliya ve Urif köylerinde de onlarca eve baskın düzenleyerek 18 Filistinli genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Selfit'in batısındaki Zaviye kasabasında Filistinli bir genç ile daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Edhem İsmail Sabir'i evlerine baskın düzenleyerek gözaltına alan İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasında bir genç ile Cenin'de de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA