İsrail Batı Şeria'da Bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaralarken, 17 kişiyi de gözaltına aldı. Kamp ve çevresindeki evlere giren askerler, Filistinlilere ait eşyaları da tahrip etti.

İsrail Batı Şeria'da Bir Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında vurarak yaraladığı bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 18 yaşındaki bir gencin de kampa düzenlenen baskın sırasında çıkan olaylarda yüksek bir yerden düşerek yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, El-Ayn Kampı'na düzenlediği baskında 3 kişiyi gözaltına aldı. Kamp ve çevresinde çok sayıda eve giren askerler, Filistinlilere ait eşyaları da tahrip etti.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında 6 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verilen haberde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarla birlikte toplam 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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