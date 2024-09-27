İsrail, Batı Şeria'da 8 Dönüm Araziye El Koydu

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha ve Ürdün Vadisi bölgesinden 8 dönümlük araziye el koyduğunu söyledi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının askeri emir uyarınca güvenlik amacıyla el konulduğunu duyurduğu belirtildi.

Batı Şeria'nın doğusundaki el konulan 8 dönümlük araziye İsrailli gaspçıların yaşadığı Filistin topraklarının güvenliğinin sağlanması amacıyla el konulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "belirtilen el koymaların son dönemde askeri ve güvenlik amaçlı arazi kamulaştırma operasyonlarında ciddi bir artış gösterdiği" aktarılırken, "bu askeri emrin eylül ayı boyunca verilen sekizinci emir olduğu" kaydedildi.

İsrail resmi rakamlarına göre, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki gasbedilmiş Filistin topraklarında 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Kaynak: AA