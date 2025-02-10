İsrail Batı Şeria'da 580 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin, sadece ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 580 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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İsrail Batı Şeria'da 580 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in gözaltılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Ocak ayında Batı Şeria'da 580 gözaltı vakası tespit edildi. Gözaltılar en fazla Cenin kenti ve mülteci kampında gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Gözaltına alınanlarından 17'sinin kadın, 60'nın çocuk olduğu; ayrıca gözaltındaki 4 Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların toplam sayısının 15 bin 500'e ulaştığı; bunlardan 455'inin kadın, 1115'inin çocuk olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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