İsrail, Batı Şeria'da 12 Bin Çocuğu Yerinden Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırıların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ajans, 12 binden fazla Filistinli çocuğun yerinden edilmeye zorlandığını açıkladı.

UNRWA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle Cenin, Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında yürütülen operasyonların siviller üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Bu kapsamda Şubat 2025’te yerinden edilen çocuklar için acil eğitim programlarının başlatıldığı, geçici öğrenim alanları oluşturulduğu ve uzaktan eğitim ile psikososyal destek sağlandığı aktarıldı. Ajans, Batı Şeria’daki UNRWA okullarında yaklaşık 48 bin Filistinli çocuğun kayıtlı olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025’ten bu yana 'Demir Duvar Operasyonu' adı altında Batı Şeria’nın kuzeyinde operasyonlar yürütüyor. Resmi verilere göre söz konusu saldırılar nedeniyle yaklaşık 50 bin Filistinli yerinden edildi. Altyapı, evler ve iş yerlerinde yaygın yıkım meydana geldi.

Kaynak: AA