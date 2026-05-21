İsrail Basınından Bomba İddia: Trump’a 'İran’la Anlaş' Baskısı

Washington-Tahran hattında yürütülen diplomatik çabalara rağmen, Orta Doğu yeni bir askeri hareketliliğin eşiğinde.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, kendi yakın çalışma ekibi ve bazı Körfez ülkelerinin "İran'la kalıcı bir anlaşmaya varılması" yönündeki yoğun baskısı altında bulunuyor.

Ancak Tel Aviv yönetiminde, Trump'ın barışçıl bir uzlaşı yerine askeri saldırıları yeniden başlatmaya daha meyilli olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

'UZLAŞI TRUMP'IN TAVİZ VERMESİYLE MÜMKÜN'

Kanal 13’e konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Washington ile Tahran arasında kalıcı bir uzlaşının ancak ABD Başkanı Trump’ın taviz vermesi durumunda gerçekleşebileceğini öne sürdü.

İran'a yönelik askeri saldırı seçeneğinin hala masada durduğunu savunan yetkili, Trump'ın nihai kararını önümüzdeki günlerde vereceğini ve krizin seyrinin kısa sürede netleşeceğini belirtti.

İSRAİL ORDUSU EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Trump'ın her an yeniden saldırı seçeneğine yönebileceği değerlendirmesini yapan İsrail ordusunun, olası bir misilleme veya çatışma riskine karşı en yüksek alarm durumuna (kırmızı alarm) geçtiği kaydedildi.

Bölgedeki gerilimin boyutunu gözler önüne seren bir diğer detay ise liderler arasındaki telefon trafiği oldu. İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 19 Mayıs gecesi İran gündemiyle "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Bu görüşmede iki liderin askeri bir kararın eşiğinde olduğu iddia edildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, ABD ve İsrail ordularının İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak askeri hazırlıklarını tamamladığını ileri sürdü.

Kaynak: AA