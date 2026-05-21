İsrail Basınından Bomba İddia: Trump’a 'İran’la Anlaş' Baskısı

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, kendi yakın çalışma ekibi ve bazı Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Trump'a İran ile anlaşması için baskı yaptığını iddia etti. Tel Aviv'de ise Trump'ın yeniden askeri saldırı seçeneğine yönelebileceği endişesiyle ordunun en yüksek alarm durumuna geçirildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
İsrail Basınından Bomba İddia: Trump’a 'İran’la Anlaş' Baskısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Washington-Tahran hattında yürütülen diplomatik çabalara rağmen, Orta Doğu yeni bir askeri hareketliliğin eşiğinde.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, kendi yakın çalışma ekibi ve bazı Körfez ülkelerinin "İran'la kalıcı bir anlaşmaya varılması" yönündeki yoğun baskısı altında bulunuyor.

Ancak Tel Aviv yönetiminde, Trump'ın barışçıl bir uzlaşı yerine askeri saldırıları yeniden başlatmaya daha meyilli olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

'UZLAŞI TRUMP'IN TAVİZ VERMESİYLE MÜMKÜN'

Kanal 13’e konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Washington ile Tahran arasında kalıcı bir uzlaşının ancak ABD Başkanı Trump’ın taviz vermesi durumunda gerçekleşebileceğini öne sürdü.

İran'a yönelik askeri saldırı seçeneğinin hala masada durduğunu savunan yetkili, Trump'ın nihai kararını önümüzdeki günlerde vereceğini ve krizin seyrinin kısa sürede netleşeceğini belirtti.

İSRAİL ORDUSU EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Trump'ın her an yeniden saldırı seçeneğine yönebileceği değerlendirmesini yapan İsrail ordusunun, olası bir misilleme veya çatışma riskine karşı en yüksek alarm durumuna (kırmızı alarm) geçtiği kaydedildi.

Bölgedeki gerilimin boyutunu gözler önüne seren bir diğer detay ise liderler arasındaki telefon trafiği oldu. İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 19 Mayıs gecesi İran gündemiyle "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Bu görüşmede iki liderin askeri bir kararın eşiğinde olduğu iddia edildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, ABD ve İsrail ordularının İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak askeri hazırlıklarını tamamladığını ileri sürdü.

Trump'tan Netanyahu Hakkında Flaş Sözler: Ben Ne Dersem Onu YapacakTrump'tan Netanyahu Hakkında Flaş Sözler: Ben Ne Dersem Onu YapacakDünya

İran ABD'nin Gizli Raporunu İfşa Etti: 'Savaşa Dönerseniz Sürprizlere Hazır Olun'İran ABD'nin Gizli Raporunu İfşa Etti: 'Savaşa Dönerseniz Sürprizlere Hazır Olun'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail ABD Donald Trump İran
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü: İletişim Başkanlığı, Ele Alınan Başlıkları Paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü
Trump Gözünü Şimdi de Küba'ya Dikti: 'Özgürleştireceğiz' Trump Gözünü Şimdi de Bu Ülkeye Dikti, 'Özgürleştireceğiz'
ÇOK OKUNANLAR
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi: Herkes Bu Sevimli Misafiri Konuşuyor Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi
Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu 16 İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu 16 İsim Gözaltında
30 Yıllık Hasret Sona Erdi: İstanbul'daki Finalde Zafer Aston Villa'nın İstanbul'daki Finalde Zafer Aston Villa'nın