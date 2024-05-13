İsrail Başbakanı Netahyahu saldırıları bitirme 'şartını' açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın silah bırakıp teslim olması ve İsrailli esirleri teslim etmesi halinde" saldırıları bitireceklerini açıkladı.

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İsrail Başbakanı Netahyahu saldırıları bitirme 'şartını' açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın silah bırakıp teslim olması ve İsrailli esirleri teslim etmesi halinde" Gazze Şeridi'ne saldırılarını bitireceklerini savunarak Hamas'ın Gazze Şeridi'nden sürgüne gitmesi seçeneğinin masada olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, ABD'li yazar Dan Senor'a verdiği röportajında, Hamas’ın kabul ettiği ancak İsrail tarafından reddedilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının gölgesinde Hamas silah bırakırsa İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, "Hamas silah bırakır, teslim olur ve de esirleri teslim ederse, savaş yarın bitebilir. (Hamas liderliğinin) Sürgüne gitme seçeneği hala geçerli, her zaman tartışabiliriz ama en önemli konu teslim olmak. Eğer silah bırakırlarsa, savaş biter." ifadesini kullandı.

HAMAS ATEŞKES ÖNERGESİNİ ONAYLAMIŞTI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bini çocuk, 10 bin kadarı kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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