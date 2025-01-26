İsrail Ateşkesi Tanımadı, Evlerine Dönen Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönmek için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Ateşkes anlaşmasını ihlal eden bu saldırıda 1’i çocuk 5 Filistinli yaralandı.

İsrail Ateşkesi Tanımadı, Evlerine Dönen Filistinlilere Ateş Açtı

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri, anlaşmanın ikinci aşamasının tamamlanmasıyla evlerine dönmek için bekleyen Filistinlilerin bulunduğu bölgeye ateş açtı.

Anlaşmayı ihlal eden saldırıda, Gazze kent merkezine dönmeyi bekleyen Filistinlilerden 1'i çocuk, 5 kişi çeşitli yerlerinden yararlandı.

Şiddetli soğuğa rağmen çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeli, Netzarim kontrol noktasına en yakın noktada bir araya gelerek, esir takası anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verilmesini bekliyor.

İsrail Ateşkesi Tanımadı, Evlerine Dönen Filistinlilere Ateş Açtı - Resim : 1

KUZEYE GEÇİŞE İZİN

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Varılan anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

İsrail Ateşkesi Tanımadı, Evlerine Dönen Filistinlilere Ateş Açtı - Resim : 2

İSRAİL YASAKLADI

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Arbel Yehud adlı esirin serbest bırakılmadığı gerekçesiyle, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği belirtilmişti.

ESİR HAMAS’TA DEĞİL

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması isteğini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiği haberini geçmişti.

Hamas'tan Ateşkes Sonrası Açıklama... 'Gazze İçin Yeni Bir Aşamadayız'Hamas'tan Ateşkes Sonrası Açıklama... 'Gazze İçin Yeni Bir Aşamadayız'Dünya
Hamas, İsrailli 4 Rehineyi Kızılhaç'a Teslim EttiHamas, İsrailli 4 Rehineyi Kızılhaç'a Teslim EttiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze Filistin Hamas
Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Hükümet Hepsini Serbest Bıraktı! Sokakta Gezen Bin 600 Kişi Dehşet Saçıyor Sokakta Gezen Bin 600 Kişi Dehşet Saçıyor
5 Aday Yarışıyor: Belarus Cumhurbaşkanı Seçimleri İçin Sandık Başında 5 Aday Yarışıyor: Belarus Cumhurbaşkanı Seçimleri İçin Sandık Başında
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi
EFT ve Havale ile Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor! Artık Bu Şekilde Yapılacak EFT ve Havalede Yeni Dönem
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı