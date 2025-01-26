İsrail Ateşkesi Tanımadı, Evlerine Dönen Filistinlilere Ateş Açtı

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri, anlaşmanın ikinci aşamasının tamamlanmasıyla evlerine dönmek için bekleyen Filistinlilerin bulunduğu bölgeye ateş açtı.

Anlaşmayı ihlal eden saldırıda, Gazze kent merkezine dönmeyi bekleyen Filistinlilerden 1'i çocuk, 5 kişi çeşitli yerlerinden yararlandı.

Şiddetli soğuğa rağmen çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeli, Netzarim kontrol noktasına en yakın noktada bir araya gelerek, esir takası anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verilmesini bekliyor.

KUZEYE GEÇİŞE İZİN

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Varılan anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

İSRAİL YASAKLADI

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Arbel Yehud adlı esirin serbest bırakılmadığı gerekçesiyle, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği belirtilmişti.

ESİR HAMAS’TA DEĞİL

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması isteğini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiği haberini geçmişti.

Kaynak: AA