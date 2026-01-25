İsrail, Ateşkese Rağmen Katliama Devam Ediyor

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Son saldırılarla birlikte can kaybı 71 bin 657'ye yükseldi.

Son Güncelleme:
İsrail, Ateşkese Rağmen Katliama Devam Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte "3 şehit ve 8 yaralının" ulaştığı belirtilirken, söz konusu can kayıplarının yaşandığı olaylara dair ayrıntıya yer verilmedi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarını ve ihlallerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, 11 Ekim 2025'ten bu yana yaşanan ihlaller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 484'e, yaralı sayısının ise 1321'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu toplam can kaybının 71 bin 657'ye, yaralı sayısının ise 171 bin 399'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Meloni'den Trump'a 'Afganistan' Tepkisi: 'Kabul Edilemez!' Meloni'den Trump'a 'Afganistan' Tepkisi, 'Kabul Edilemez!'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gerilim Yükseliyor: Trump’ın ICE Politikası Minnesota’da Bir Can Daha Aldı Trump’ın ICE Politikası Minnesota’da Bir Can Daha Aldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar! Cesedin Taşındığı Anlar Kamerada
Yargıtay'dan Emeklilik İçin Kritik Karar Yargıtay'dan Emeklilik İçin Kritik Karar
Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha
Dondurucu Soğuklara Veda: Sıcaklıklar 6 Derece Birden Artacak Ama... Yeni Sağanak Dalgası Geliyor Sıcaklıklar 6 Derece Birden Artacak Ama... Yeni Sağanak Dalgası Geliyor
Aylardır Yoğun Bakımda... Fatih Ürek'in Son Durumu ne? Yeni Açıklama Geldi Fatih Ürek'in Son Durumu ne? Yeni Açıklama Geldi