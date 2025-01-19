İsrail Ateşkese 5 Kala Gazze'yi Vurdu: Kara Dumanlar Yükseliyor

İsrail ile Hamas arasında 15 ay sonra anlaşılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30 civarında yürürlüğe girmesi beklenirken esir listesi krizi patlak verdi.

Hamas'ın bugün teslim edeceği 3 esirin isimlerinin yer aldığı listeyi 'teknik nedenlerle' teslim edememesi sonrası İsrail Gazze'yi vurmaya başladı. İsrail, liste kendilerine teslim edilene dek ateşkesin başlamayacağını belirtti.

ATEŞKES GÜNÜ 9 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze’de ateşkes belirsizliği sürerken, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 kişi hayatını kaybetti.

'LİSTE TESLİM EDİLECEK' İDDİASI

Reuters'a konuşan Hamas yetkilileri, listenin İsrailli yetkililere teslim edilmek üzere olduğunu açıkladı.

EN AZ 25 YARALI

Söz konusu iki saldırıda en az 25 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.

Han Yunus ve Refah kentleri de İsrail'in topçu bombardımanına tanık oluyor.

ATEŞKESE 'LİSTE ENGELİ'

Öte yandan ateşkes saatinin yaklaşmasıyla birlikte Gazze bölgesinde dumanlar yükseldi. Ateşkesin başlamasına 5 dakika İsrail tarafından başlatılan saldırılar devam ediyor. Hamas'ın bugün teslim edilmesi gereken 3 esirin isimlerinin yer aldığı listeyi teslim etmemesini gerekçe gösteren İsrail, liste teslim edilene dek ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

ATEŞKES NASIL UYGULANACAK?

Ateşkesin devreye girmesiyle birlikte İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları bitirecek.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyetlerini donduracak.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16:00'dan (TSİ 17:00) sonra gerçekleşmesi planlanıyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, esirlerin İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 6 hastaneye İsrailli esirleri kabul etmek için hazırlanma talimatı verdiği öğrenildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 civarında Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması planlanıyor. Anlaşma kapsamında, İsrail’in Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesini şart koştuğu da belirtiliyor.

Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tuttuğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.

İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.

Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması ön görülüyor.

Ateşkesin ilk aşamasının 16. gününde, 2. aşama müzakereleri için taraflar bir araya gelecek. İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürebileceği endişesine yol açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi