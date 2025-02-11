İsrail Ateşkes Sonrası Gazze'de 92 Filistinliyi Öldürdü

İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından beri Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail Ateşkes Sonrası Gazze'de 92 Filistinliyi Öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 822 kişinin yaralandığını ifade etti.

Burş, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İsrail ordusunun Gazze'de bıraktığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Burş, daha önce yaralanan 24 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

Genel Müdür Burş, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölen toplam Filistinli sayısının 118'e ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA

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