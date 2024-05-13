İsrail askerleri, BM aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir araca ateş açması sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti, 1 BM personeli de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler (BM) personelini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Refah kentinde BM'ye ait bir araca ateş açması sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti, 1 BM personeli de yaralandı. Gazze Şeridi’nde ilk kez BM'ye bağlı uluslararası bir personel hayatını kaybetti.

BM GENEL SEKRETERİ, SALDIRIYI KINADI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bugün Gazze'de bir BM aracı saldırıya uğradı ve bir meslektaşımız hayatını kaybetti, bir diğeri de yaralandı. Gazze'de 190'dan fazla BM personeli öldürüldü. İnsani yardım çalışanları korunmalıdır. BM personeline yönelik tüm saldırıları kınıyor ve acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrımı yineliyorum” dedi.

"GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALAR, İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARINA DA AĞIR BEDEL ÖDETİYOR"

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise, "Gazze'deki çatışmalar sadece sivillere değil, insani yardım çalışanlarına da ağır bedeller ödetmeye devam ederken, Genel Sekreter acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineliyor" dedi.

BM'nin olayla ilgili bilgi toplamaya devam ettiğini söyleyen Haq, saldırıda hayatını kaybeden kişinin uluslararası bir personel olduğunu doğruladı.

Kaynak: İHA