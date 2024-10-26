İsrail Askerleri, Batı Şeria'da Evde Bir Filistinliyi Katletti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrinin Es-Selam Mahallesi'ndeki bir binaya silah ve roketle saldırı düzenlemesi sonucu İslam Cemil Avde (29) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Avde'nin naaşına el koyarak geri çekilirken yanında götürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları üyesi olan Avde ve başka mensuplarının Selam Mahallesi ve Tulkerim Mülteci Kampı girişinde İsrail askerlerine yoğun ateş ettiğini duyurdu.

Kassam açıklamasında, "Avde, bugün Tulkerim topraklarında Siyonist suikastta şehit düştü." bilgisine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 761 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA