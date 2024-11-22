İsrail Açıkladı! 'İslami Cihad ve Kassam Tugayları Komutanlarını Öldürüldü'

Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne saldırılarına aralıksız devam eden İsrail ordusu, bölgeye düzenlenen son hava saldırılarında 1 İslami Cihad ve 2 İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanının öldürüldüğünü ileri sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Geçen hafta İslami Cihad füze birimi komutanı Halid Ebu Dakka'yı hava saldırısında öldürdük" ifadelerine yer verildi. Ebu Dakka'nın, Deyr el-Belah'taki "insani bölgede çalıştığı ve İsraillileri ve orduyu hedef alan saldırı planlarının denetlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir unsur olduğu" iddia edildi.

'5 HAMAS ÜYESİNİ ÖLDÜRDÜK' İDDİASI

İsrail ordusunun bir başka açıklamasında ise 20 ve 21 Kasım'da, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlenen hava saldırısında 5 Hamas üyesinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Hamas üyelerinden ikisinin İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Yahya Kehlut ve Muhammed Avkel olduğu iddia edildi.

İslami Cihad ve Hamas'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA