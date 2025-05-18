İsrail 5 Gazeteciyi Daha Katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivilin yaşadığı evler ve sığınmacıların kaldığı çadırlar hedef alındı. Hava saldırılarında gazeteciler Abdurrahman el-Abadile, Aziz el-Haccar, Ahmed ez-Zeynati, Halid Ebu Yusuf ve kadın gazeteci Nur Kindil, bulundukları ev ve çadırlara isabet eden bombalar sonucu hayatını kaybetti.

Bazı gazetecilerin, saldırı anında aileleriyle birlikte oldukları ve tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gece boyunca devam eden bombardımanlarda onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 222'ye yükseldiği bildirildi.

TÜM DÜNYADA TEPKİ TOPLUYOR

Gazze’de görev yapan gazetecilerin ve medya çalışanlarının güvenliği her geçen gün daha fazla tehlike altına girerken, İsrail’in doğrudan basın mensuplarını ve ailelerini hedef alan saldırıları uluslararası kamuoyunda tepki topluyor.

Çeşitli insan hakları kuruluşları, Gazze’de basın özgürlüğünün sistematik olarak bastırıldığını ve sivillerle birlikte gazetecilerin de kasten hedef alındığını belirterek, acil soruşturma ve uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Kaynak: AA