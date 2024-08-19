İsrail 318 Gündür Katlediyor! Can Kaybı Yine Arttı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 40 BİN 139 OLDU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 139'a, yaralı sayısının da 92 bin 743'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA