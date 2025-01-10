İsrail 10 Filistinli Öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı.

İsrail 10 Filistinli Öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail 10 Filistinli Öldürdü - Resim : 1

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan duyuruda da İsrail askerlerinin Gazze kent merkezinin doğusunda bulunan Şucaiyye Kavşağında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail 10 Filistinli Öldürdü - Resim : 2

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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