İsrail, 10 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

İsrail'in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İsrail, 10 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı
İsrail'in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı. Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından 10 esirin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi. Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Türkiye ve 7 Ülkeden Gazze İçin Acil Çağrı: 'Durum Felaket, Refah Sınır Kapısı Açılsın'Türkiye ve 7 Ülkeden Gazze İçin Acil Çağrı: 'Durum Felaket, Refah Sınır Kapısı Açılsın'Dünya

Netanyahu ve Trump’tan Tahran’a Gözdağı! İran Gerilimi TırmanıyorNetanyahu ve Trump’tan Tahran’a Gözdağı! İran Gerilimi TırmanıyorDünya

Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak Çağrısı: 'Sesimizi Dünyaya Duyurun'Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak Çağrısı: 'Sesimizi Dünyaya Duyurun'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze
