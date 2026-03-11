İspanya'dan İsrail'e Büyük Rest: Büyükelçisini Geri Çekti

İspanya, Filistin ve İran'daki katliamlarına tepki gösterdiği İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Son Güncelleme:
İspanya'dan İsrail'e Büyük Rest: Büyükelçisini Geri Çekti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya hükümeti, İsrail'deki büyükelçisini görevden alma kararı aldı.

Reuters'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliği maslahatgüzar tarafından yönetilecek.

ÜSLERİNİ KULLANDIRMAYI REDDETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullandırmayan İspanya'ya tepki göstermiş, İspanya'yı ticari ve ekonomik ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise savaşa karşı çıktıklarının altını çizerek, "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor Katar'da Peş Peşe Patlama Sesleri! Acil Durum Uyarısı Verildi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Yeniden Lav Püskürttü Yanardağ Yeniden Lav Püskürttü
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı Yoğun Bakımda: Fatih Altaylı Duyurdu, Ailesinden Açıklama Geldi İlber Ortaylı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl? İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan Gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor Katar'da Peş Peşe Patlama Sesleri! Acil Durum Uyarısı Verildi
APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den