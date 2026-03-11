İspanya'dan İsrail'e Büyük Rest: Büyükelçisini Geri Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya hükümeti, İsrail'deki büyükelçisini görevden alma kararı aldı.

Reuters'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliği maslahatgüzar tarafından yönetilecek.

ÜSLERİNİ KULLANDIRMAYI REDDETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullandırmayan İspanya'ya tepki göstermiş, İspanya'yı ticari ve ekonomik ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise savaşa karşı çıktıklarının altını çizerek, "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi