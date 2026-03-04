İspanya'dan ABD'ye Jet Yalanlama: Üs Kullanımına İzin Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dün Trump’ın mesajını net bir şekilde aldıklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi. Ancak bu açıklamaya kısa süre sonra İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares yanıt verdi ve Leavitt’in sözlerini 'kesin bir dille' yalanladı.

İspanyol basınına konuşan Albares, şu ifadeleri kullandı: "İspanyol hükümetinin Ortadoğu’daki çatışmalar, İran’a yönelik saldırılar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi. Var olan bir ikili anlaşma dışında, İspanya’nın egemen üsleri kullanıma açılmayacak. İspanya, kendi dış politika kararlarını bağımsız şekilde alır."

'TRUMP'IN TEHDİTLERİNİ ÖNEMSEMİYORUZ'

Albares, Trump’ın tehditlerini önemsemediğini vurgulayarak, "İspanya’ya yönelik herhangi bir baskı, aslında tüm Avrupa ülkelerine yöneliktir ve biz Avrupa’nın dayanışmasını arkamızda hissediyoruz" diye ekledi. Trump, İspanya’nın İran’a yönelik saldırılarda üslerini kullanıma kapattığını belirterek, ülkeyi ambargoyla tehdit etmiş ve "Şu anda İspanya kötü durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent’e İspanya ile tüm ticari ilişkileri durdurmasını söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

SANCHEZ NE DEMİŞTİ?

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise bu açıklamalara, "İran’a karşı yürütülen savaş, dünyayı daha tehlikeli bir hale getiriyor. Biz bu felakete karşıyız, savaşa karşıyız. İran’daki çatışma, adil bir uluslararası düzen getirmez. Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için birlikte çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar; milyonlarca insanın kaderiyle rulet oynanmaz" şeklinde yanıt verdi.