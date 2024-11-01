İspanya’daki Sel Felaketinde Tablo Ağırlaşıyor, Ölü Sayısı 205’e Yükseldi

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı her geçen saat artıyor. Son gelen bilgilere göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi.

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İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Valencia özerk bölgesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 202'ye yükseldiği bildirildi.

İspanya’daki Sel Felaketinde Tablo Ağırlaşıyor, Ölü Sayısı 205’e Yükseldi - Resim : 1

DÖRT BÖLGE İÇİN DAHA FAZLA YAĞIŞ UYARISI

Kastilya-La Mancha'daki 2 ve Endülüs'e bağlı Malaga'daki 1 ölümle birlikte toplam can kaybı 205'e yükseldi. Devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Valecia'da 500 asker daha görevlendirildi. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), Valencia dahil 4 bölge için daha fazla yağış konusunda uyarıda bulundu.

İspanya’daki Sel Felaketinde Tablo Ağırlaşıyor, Ölü Sayısı 205’e Yükseldi - Resim : 2

BİR YILLIK YAĞIŞ 8 SAATTE YAĞDI

Binlerce aracın sel suyunda sürüklendiği, köprülerin çöktüğü ve yerleşim yerlerinin çamurla kaplandığı selin ardından temizlik çalışmaları da devam ederken, birçok kişi hala elektrik, su ve gıdaya erişim sağlayamıyor.

Selden en çok etkilenen Valencia’da 1 yıllık yağışın yalnızca 8 saatte yağdığı belirtilmişti.

İspanya’daki Sel Felaketinde Tablo Ağırlaşıyor, Ölü Sayısı 205’e Yükseldi - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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