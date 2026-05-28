İspanya'da Yargı-Siyaset Savaşı: Sanchez 'Direniş' Talimatı Verdi

İspanya’da iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezi, Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz’ın talimatıyla Guardia Civil’e bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekipleri tarafından basıldı. Tam 12 saat süren arama ve el koyma işlemleri, ülke tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birinin fitilini ateşledi.

'SAHTE FATURA' SUÇLAMASI

Yargı kaynaklarından sızan bilgilere göre gizli yürütülen soruşturma, devam eden adli süreçlere "müdahale edilmesi ve yargının istikrarsızlaştırılması" amacı taşıyan gizli bir şebekeye yönelik gerçekleştiriliyor.

Operasyonun odağında ise çok kritik bir isim yer alıyor: PSOE Teşkilat Sekreterliği Müdürü Ana Maria Fuentes Pacheco. Pacheco’nun, partide sahte fatura düzenlemek ve yasa dışı suça iştirak etmek suçlamalarıyla doğrudan şüpheli konumuna alındığı iddia edildi.

'DURUM SON DERECE VAHİM'

Genel merkezin saatlerce aranması ve üst düzey isimlerin şüpheli yapılması, iktidar kulislerinde deprem etkisi yarattı. Ülkenin en köklü ve önde gelen gazetelerinden El Pais, acil koduyla bir başyazı yayımlayarak "Durum son derece vahim" uyarısında bulundu ve Başbakan Sanchez hükümetinden derhal resmi bir açıklama talep etti.

SANCHEZ RESTİ ÇEKTI

Gelişmelerin ardından kabinesini ve parti üst yönetimini acil toplantıya çağıran Başbakan Pedro Sanchez, adli makamlara ve muhalefete karşı çok sert bir tavır aldı. Yaşananları, sağ kanat muhalefet ile yargı içindeki muhafazakar çevrelerin koordineli bir "hükümeti devirme girişimi" olarak tanımlayan Sanchez, şu talimatları verdi:

Kabine ve parti yönetimi, yargı eliyle yapılan siyasi baskılara karşı dik duracak. Muhalefetin erken seçim baskıları kesin bir dille reddedildi. Eski Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero’nun da desteğini alan Sanchez, yasama dönemini sonuna kadar tamamlayacaklarını ilan etti.

MUHALEFETTEN 'HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜN' ÇAĞRISI

İktidardaki bu sarsıntı, sağ muhalefeti de harekete geçirdi. Muhafazakar çizgideki Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetinin "siyasi bir çöküş ve kriz" içinde olduğunu savundu. Feijoo, azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan ayrılıkçı partilere seslenerek, "Hükümete verdiğiniz desteği derhal çekin" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA