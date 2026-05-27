İspanya Başbakanı Sanchez'in Partisinin Genel Merkezine Yolsuzluk Baskını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adli kaynakların aktardığına göre, İspanya Jandarması’nın özel birimi UCO’ya bağlı ajanlar çarşamba günü Sosyalist İşçi Parti’nin genel merkezine girerek belge talebinde bulundu. El Confidencial gazetesinin haberini doğrulayan bir adli kaynak, operasyonun eski parti üyesi Leire Diez’in de adının geçtiği SEPI devlet holding şirketindeki iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğunu bildirdi.

ESKİ BAŞBAKAN ZAPATERO'YA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Zapatero, 2004-2011 yılları arasında İspanya’yı yöneten ve Sanchez’in müttefiki olan bir isim olarak devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle soruşturma altında bulunuyor. Zapatero, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek herhangi bir yanlışlık yapmadığını savunuyor. Bu dava, başbakanın yakın çevresindeki isimlerin karıştığı iddia edilen yolsuzluk vakalarından sadece biri olarak öne çıkıyor.

SANCHEZ’İN AİLESİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Başbakan Sanchez’in kardeşi David Sanchez’in nüfuz ticareti suçundan yargılanması beklenirken, eşi Begona Gomez de ayrı bir yolsuzluk davasında soruşturma altında bulunuyor. Sanchez, aile üyelerine karşı açılan davaları asılsız bularak bunların sağcı bir “karalama kampanyasının” parçası olduğunu ifade etti. Sanchez’in eski yakın çalışma arkadaşı ve eski ulaştırma bakanı Jose Luis Abalos ise mayıs ayının başlarında kapanış konuşmalarının yapıldığı kendi yolsuzluk davasında karar bekliyor.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM TALEBİ

Ana muhalefet partisi muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetinin yolsuzluk koktuğunu ileri sürerek erken seçim çağrısını tekrarladı. Başbakan’ın günün ilerleyen saatlerinde, Zapatero hakkında soruşturma başlatılmasından bu yana ilk basın toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi