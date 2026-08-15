İspanya’da Deprem Paniği: 5 Büyüklüğündeki Sarsıntı Hasara Yol Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın Granada kentinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bazı bölgelerde maddi hasara yol açtı. Depremin ardından vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden çıkarak sokaklara yöneldi. Endülüs özerk bölgesine bağlı Granada’nın Alhendin belediyesinde yerel saatle 01.00 sıralarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endülüs hükümeti, sarsıntı nedeniyle bazı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA İNSAN SOKAĞA AKIN ETTİ

Endülüs bölgesel hükümeti Başkan Yardımcısı Antonio Sanz Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil durum planının devreye sokulduğunu bildirdi. Cabello, depremi hisseden ve evlerinde hasar bulunmayan vatandaşlara sakin olmaları, gereksiz şekilde binalara girip çıkmamaları çağrısında bulundu. Yetkili ayrıca sokakta bulunanların dış cepheler, saçaklar, balkonlar, duvarlar ve düşme riski taşıyan diğer yapılardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Depremin ardından Alhendin ve çevresinde yaşayan çok sayıda kişi, olası artçı sarsıntılara karşı önlem almak amacıyla evlerini terk ederek dışarı çıktı.

Kaynak: AA-İHA