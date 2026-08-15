İspanya’da Deprem Paniği: 5 Büyüklüğündeki Sarsıntı Hasara Yol Açtı

İspanya’nın Granada kentinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı ev ve araçlarda hasar oluştu. Yaralananın olmadığı deprem, bölgede paniğe neden olurken tedbir amacıyla sokağa çıkan vatandaşlara yetkililerden hasarlı binalardan ve düşebilecek cisimlerden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın Granada kentinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bazı bölgelerde maddi hasara yol açtı. Depremin ardından vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden çıkarak sokaklara yöneldi. Endülüs özerk bölgesine bağlı Granada’nın Alhendin belediyesinde yerel saatle 01.00 sıralarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endülüs hükümeti, sarsıntı nedeniyle bazı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

İspanya’da Deprem Paniği: 5 Büyüklüğündeki Sarsıntı Hasara Yol Açtı - Resim : 1

ÇOK SAYIDA İNSAN SOKAĞA AKIN ETTİ

Endülüs bölgesel hükümeti Başkan Yardımcısı Antonio Sanz Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil durum planının devreye sokulduğunu bildirdi. Cabello, depremi hisseden ve evlerinde hasar bulunmayan vatandaşlara sakin olmaları, gereksiz şekilde binalara girip çıkmamaları çağrısında bulundu. Yetkili ayrıca sokakta bulunanların dış cepheler, saçaklar, balkonlar, duvarlar ve düşme riski taşıyan diğer yapılardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Depremin ardından Alhendin ve çevresinde yaşayan çok sayıda kişi, olası artçı sarsıntılara karşı önlem almak amacıyla evlerini terk ederek dışarı çıktı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
İspanya Deprem
Son Güncelleme:
Endonezya'da Deprem Felaketi, Ölü Sayısı Artıyor Endonezya'da Deprem Felaketi, Ölü Sayısı Artıyor
Cambridge’de İntihal ve Irkçılık İddialarıyla Gündeme Gelmişti: Akademisyen Jason Arday Ölü Bulundu İntihal ve Irkçılık Tartışmalarının Odağındaki Jason Arday Ölü Bulundu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı
'Alihan Kuriş' Operasyonunda Yeni Detaylar: Evrakları İmha Ederken Basıldılar Evrakları İmha Ederken Basıldılar
Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı: İşte Geride Bıraktığı Mal Varlığı Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı
İnternet Altyapısı Bahanesiyle Vurgun: 801 Kişiyi Dolandırdılar, 90 Şüpheli Yakalandı İnternet Altyapısı Değişikliği Bahanesiyle 116 Milyon Liralık Vurgun
Diyarbakır'da Nişan Yolunda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Diyarbakır'da Nişan Yolunda Can Pazarı