İspanya'da 16. Yüzyıldan Kalma Gelenek: Boğaların Denize Atlatıldığı Festival İlk Kez Sınırlandırıldı

İspanya'nın kültürel sembollerinden biri olan boğaların kullanıldığı festivaller, hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinden gelen baskılarla bugüne uyarlanıyor. Bu festivallerden biri de 16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan Bous a la Mar.

İspanya'nın ulusal kültürel değerlerinden biri olarak tanınan ve Denia halkı için önemli olan Bous a la Mar festivalinin özelliği, kent merkezindeki bir güzergahta insanlarla birlikte caddede koşturulan boğaların yol bitince denize atlatılması olarak biliniyor. Boğalarla birlikte koşturup denize atlayan insanlar daha sonra boğaların denizden çıkartılmasına da yardımcı oluyor.

GEÇEN YIL BİR BOĞA DENİZDE BOĞULDU

Festivalde geçen yıl bir boğanın denizde boğulması geleneğe karşı olan sivil toplum örgütlerince daha fazla tepkiye neden olunca, siyasetçiler de bu duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Denia Belediyesi, bu yıl ilk defa festivali kısıtladı.

Alınan karar gereği, normalde günde iki kez gerçekleştirilen boğaların denize atlatılması etkinliği öğlen saatinde iptal edilerek sadece akşamüstü yapıldı. Festivalde bir boğanın denizde boğulmasının ilk kez yaşanmadığı ancak geçen yılki olaydan sonra sivil halktan gelen tepkiler ve yabancı basında yer alan haberlerden sonra Denia'nın imajının olumsuz etkilendiğini belirten belediye yetkilileri, hayvanların çektiği acıyı hafifletmeyi amaçlayan önlemler aldıklarını açıkladı.

Denia'da ilk kez bu yıl hem boğaların koşturularak denize atlatılması hem de festival kapsamında yapılan boğa güreşleri yarı yarıya azaltıldı. Sınırlandırmaya rağmen, 7 boğanın denize atlatıldığı festivale yoğun bir ilgi olması dikkati çekti.

Kaynak: AA