İspanya Eurovision’dan Çekildi | Başbakan Sánchez: Tarihin Doğru Tarafındayız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da sürdürdüğü askeri operasyonlar ile uluslararası hukuk ihlallerine tepki olarak radikal bir boykot kararı aldı.

Başbakan Pedro Sánchez, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video mesajla, İspanya’nın bu yıl Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını resmen ilan etti.

'İSRAİL İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI'

Konuşmasında Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsrail’e karşı tutumunu "çifte standart" olarak nitelendiren Sánchez, insan hakları ve uluslararası hukuka bağlılığın kültür alanında da gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Sánchez, "Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde festivalden çıkarılmıştı ve İspanya bu kararı desteklemişti. Aynı ilkeler İsrail söz konusu olduğunda da uygulanmalıdır. Yasa dışı savaş ve soykırım karşısında sessizlik bir seçenek değildir; yaşananlara kayıtsız kalamayız" sözleriyle kararın gerekçesini açıkladı.

GENİŞLEYEN BOYKOT

İspanya kamu yayıncısı RTVE’nin "adaletsizliğe karşı durmak" amacıyla aylar önce aldığı çekilme ve yarışmayı yayınlamama kararına tam destek veren Sánchez, Madrid yönetiminin bu duruşunda yalnız olmadığını hatırlattı. Eurovision’un en büyük finansörlerinden oluşan "Büyük Beşli" arasında yer alıp yarışmadan çekilen ilk ülke olan İspanya’ya İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya da eşlik ediyor.

'TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ'

Avrupa genelindeki birçok müzikseverin ve hayran kitlesinin de organizasyona sırt çevirdiğini belirten İspanya Başbakanı, "Bu yıl farklı olacak. Evet, Viyana’da olmayacağız ama tarihin doğru tarafında olduğumuza inanarak hareket edeceğiz. Bu bir tutarlılık, sorumluluk ve insanlık meselesidir" diyerek uluslararası kamuoyuna kararlılık mesajı verdi.

Kaynak: ANKA