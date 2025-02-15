İspanya Başbakanı Sanchez'den 'Gazze' Çıkışı

İspanya Başbakanı Sanchez, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıktığını açıkladı. Sanchez, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçları örtemez." diye konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez'den 'Gazze' Çıkışı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) San Sebastian kentindeki etkinliğin konuşma yaptı. Başbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına "İspanya'nın izin vermeyeceğini" söyledi.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi "Gazze'de de uluslararası hukuka, özellikle de insani hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulunan Sanchez, "Filistinlilerin Filistin'de, İsraillilerin ise İsrail'de barış, uyum ve güvenlik içinde yaşaması gerektiğini" ifade etti.

İspanya Başbakanı, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi sonrası uluslararası gündemde öne çıkan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulması için olası barış müzakerelerine başlanmasıyla ilgili de Sanchez, bunun olması halinde "görüşmelerin Ukrayna'nın çıkarlarında ve liderliğinde geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Uluslararası hukuktan kopmak isteyenlere karşı çok taraflılığı savunan Sanchez, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin her türlü görüşmede masada Avrupalıların bulunmasının zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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