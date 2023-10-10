İskoçya Başbakanı'nın Filistinli eşinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın annesiyle babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirdi.

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İskoçya Başbakanı'nın Filistinli eşinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın annesiyle babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirdi.

Yusuf, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya'da yaşayan annesiyle babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktardı.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetti.

Yusuf, "Pek çok kişinin bildiği üzere eşim Filistinli. Annesi ve babası, Dundee'de, İskoçya'da yaşıyorlar. Gazze'de bulundular ve korkarım ki şu anda Gazze'de sıkışıp kaldılar." ifadesini kullandı.

Kayınvalidesi ve kayınpederinin hayatta kalıp kalamayacağı endişesini taşıdıklarını söyleyen Yusuf, duydukları endişe ve üzüntü nedeniyle "geceleri gözlerine uyku girmediğini" dile getirdi.

Kaynak: AA

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