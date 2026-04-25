İran'la Müzakere Öncesi Şok Karar! Trump, Pakistan'daki Görüşmeyi İptal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan müzakere görüşmesini iptal ettiğini açıkladı. Fox News’e konuşan Trump, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın görüşmeler için Pakistan’a gitmesinin artık gerekli olmadığını belirterek, "Hiçbir anlamı yok" ifadesini kullandı.

'TÜM KOZLAR ELİMİZDE'

Trump, kararına gerekçe olarak sürecin mevcut seyrini gösterdi ve "Ekibime, ‘Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik uçuş yapmayacaksınız. Tüm kozlar bizim elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler ama vakit kaybetmek için böyle bir seyahat yapmayacaksınız’ dedim" şeklinde konuştu.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından bölgede tansiyon yükselmiş, iki ülke arasında ilan edilen ateşkes süreci sonrası Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da ilk temas gerçekleştirilmişti. Ancak söz konusu görüşmeden somut bir sonuç çıkmamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi