İran'ın Yanıtı Trump'ı Memnun Etmedi: Kesinlikle Kabul Edilemez

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran'ın ABD'nin teklifine verdikleri yanıtın Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ'

Paylaşımda Trump,"İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

İRAN'IN YANITINDA NELER VARDI?

İran, ABD’nin sunduğu son teklife detaylı talepler içeren kapsamlı bir yanıt ile karşılık verdi. Konuya yakın kaynaklara göre, taraflar arasındaki temel görüş ayrılıkları sürerken, özellikle nükleer programın geleceğine ilişkin ön koşullar konusunda uzlaşma sağlanamadı.

İran’ın yanıtında, ABD’nin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbetine ilişkin önceden bağlayıcı taahhüt talebi karşılıksız bırakıldı. Bunun yerine Tahran yönetimi, çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine kademeli olarak açılmasını önerdi.

Bu adımın, ABD’nin İran gemileri ve limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasıyla eş zamanlı ilerlemesi öngörülüyor.

NÜKLEER MÜZAKERELER İÇİN 30 GÜNLÜK TEKLİF

İran, nükleer konuların ateşkesin ardından 30 gün içinde müzakere edilmesini teklif etti. Bu kapsamda, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesi, kalan kısmının ise üçüncü bir ülkeye transfer edilmesi önerildi.

Tahran ayrıca, söz konusu uranyumun geleceğine ilişkin güvence talep etti. Buna göre İran, müzakerelerin başarısız olması veya ABD’nin anlaşmadan çekilmesi durumunda transfer edilen uranyumun geri gönderilmesini istiyor.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE ARA VERMEYE YEŞİL IŞIK

İran tarafı, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya açık olduğunu bildirdi. Ancak bu sürenin, ABD’nin önerdiği 20 yıllık süreden daha kısa olması gerektiğini vurguladı.

Buna karşılık Tahran yönetimi, nükleer tesislerin tamamen sökülmesi talebini kesin bir şekilde reddetti.

Kaynak: İHA