İran'ın Saldırıları Sonrası Trump'tan İlk Açıklama! Misillemeye Değinmedi, Medyayı Hedef Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmediği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. "Vurduğumuz yerler tamamen yok edildi, bunu herkes biliyor" diyen Trump, medyayı yalancılıkla suçladı. Trump, İran'ın ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ise değinmedi.

İran'ın Saldırıları Sonrası Trump'tan İlk Açıklama! Misillemeye Değinmedi, Medyayı Hedef Aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik düzenlediği saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD’nin saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmediği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

'BU SÜNEPE TAKIMI...'

Trump, "İran'da vurduğumuz yerler tamamen yok edildi ve bunu herkes biliyor" ifadelerini kullanarak, söz konusu haberleri "sahte" olarak nitelendirdi. Söz konusu haberleri yapanlara hakaretlerde bulunan Trump, "Medyadaki bu sünepe takımı asla bitmiyor, işte bu yüzden izlenme oranları tarihin en düşük seviyesinde" dedi.

Trump, açıklamasında İran'ın Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği füze saldırısına ise değinmedi.

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Kaynak: AA

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