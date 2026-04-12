İran'dan Trump'ın Restine Rest! 'Ölümcül Girdaba Hapsolacaksınız'

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek” ifadelerini kullanarak ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacağını açıklamasına İran'dan sert yanıt geldi.

YANIT GECİKMEDİ

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, X hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" açıklamasında bulundu. Paylaşılan görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü.

'ÖLÜMCÜL TUZAK' ÇIKIŞI

Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamadaysa "Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak her hangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını belirtmişti.​​​​​​​

Kaynak: Haber Merkezi