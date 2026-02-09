İran’dan ABD'ye Nükleer Pazarlık Teklifi: Yaptırımlar Kalkarsa...

İran, tüm yaptırımların kaldırılması karşılığında yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltmeye hazır olduğunu duyurdu. Teklif ABD ile Umman’daki dolaylı görüşmelerin ardından geldi.

İran, yaptırımların kaldırılması karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltmeye hazır olduğunu açıkladı. Tahran yönetimi, yüzde 60 seviyesindeki uranyumun azaltılmasının ancak tüm yaptırımların sona ermesi halinde mümkün olacağını vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami, resmi IRNA ajansına yaptığı açıklamada, "Bu adımın atılıp atılmayacağı yaptırımların tamamen kaldırılmasına bağlıdır" dedi. Eslami’nin, uluslararası yaptırımları mı yoksa yalnızca ABD yaptırımlarını mı kastettiğiyse netlik kazanmadı.

TEKLİFİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklama, İran ile ABD arasında Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından geldi. Taraflar müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sürecin derin bir güvensizlik ortamında ilerlediğini ifade etti.

İRAN'IN STOKU NE KADAR?

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) son raporuna göre İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoku, silah seviyesine çıkarılması halinde dokuz nükleer başlık üretmeye yetecek miktara ulaşıyor. Denetçiler, bu stokun yerini en son İsrail’in haziran ayındaki saldırılarından kısa süre önce kayıt altına almıştı.

İsrail ve ABD’nin 2025 Haziran’ında İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar, ülkenin zenginleştirme kapasitesine ciddi zarar verdi. Ancak UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran’ın birkaç ay içinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayabileceği uyarısında bulundu. Batılı ülkeler İran’ın nükleer silah peşinde olduğundan şüphelenirken, Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor ve NPT kapsamında sivil nükleer program yürütme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Kaynak: Euronews

