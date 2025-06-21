İran'dan İçerideki İsrail İşbirlikçilerine Çağrı: Teslim Olun

İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan savaş 9. gününe girerken can kayıpları artıyor. İran yönetimi, İsrail ile işbirliği yapanlara "yarına kadar teslim olun" çağrısı yaptı.

İran'dan İçerideki İsrail İşbirlikçilerine Çağrı: Teslim Olun
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Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik düzenlediği askeri operasyonla başlayan savaş 9. gününe girerken, can kayıpları ve yaralı sayısı hızla artıyor. Her iki ülke de karşılıklı saldırılarını sürdürürken, İran'dan içerideki İsrail bağlantılarına yönelik çok sert bir uyarı geldi.

İRAN'DAN ÇAĞRI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkede İsrail ile bağlantısı olan kişi ya da gruplara yönelik kritik bir çağrıda bulundu. Konseyden yapılan açıklamada, İsrail'le doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olanların 22 Haziran'a kadar yetkililere teslim olmaları halinde İslami af kapsamında değerlendirilebilecekleri belirtildi.

İran'dan İçerideki İsrail İşbirlikçilerine Çağrı: Teslim Olun - Resim : 1

Teslim olmayanların ise "savaş döneminde düşmanla işbirliği yapan beşinci kol unsurlar" olarak kabul edileceği ve casusluk ya da askeri işbirliği suçlamalarıyla en ağır cezaların uygulanacağı ifade edildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İran devlet televizyonu, geçtiğimiz günlerde Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlenen operasyonlarda, İsrail adına çalışan çok sayıda kişinin yakalandığını duyurmuştu. Mini dron ve patlayıcı üretimi yapılan atölyelere yapılan baskınların görüntüleri de kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Açıklamada özellikle insansız hava araçları, iletişim sistemleri, silahlar ve diğer askeri teçhizatlarla yakalanan kişilere yönelik işlemlerin "anında" yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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