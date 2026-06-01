İran'dan Dünyayı Sarsacak Savaş İlanı: 'Cephelerden Biri Vurulursa Ateşkes Biter!'

Netanyahu’nun Beyrut’a hava saldırısı talimatı vermesinin ardından İran’dan Washington ve Tel Aviv’e çok sert bir ültimatom geldi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını belirterek, "Herhangi bir cephede yaşanacak ihlal, tüm cephelerde ateşkesin bittiği anlamına gelir. Sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur" dedi.

Son Güncelleme:
İran'dan Dünyayı Sarsacak Savaş İlanı: 'Cephelerden Biri Vurulursa Ateşkes Biter!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Lübnan sınırındaki ateşkese rağmen Beyrut’un kalbi Dahiye bölgesini yeniden vuracağını ilan etmesi, Tahran yönetimini harekete geçirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, savaşın fitilini ateşleyecek bir uyarı yayınladı.

'LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELER...'

İran Dışişleri Bakanı Erakçi mesajında, İran ile ABD arasında varılan uzlaşmanın sınırlarını net bir şekilde çizdi. Bu mutabakatın sadece iki ülke arasında değil, tüm vekil güçleri ve bölgesel hatları bağladığını ima eden Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"İran ile ABD arasındaki ateşkes, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde geçerli olan kesin bir ateşkestir."

'SONUÇLARINDAN İRAN VE ABD SORUMLUDUR'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah orduya bizzat verdiği "Hizbullah’ın kalesi Dahiye’yi vurun" talimatı, bölgede 45 günlüğüne uzatılan ateşkes sürecini fiilen bitirme noktasına getirdi. İran kanadı, İsrail'in bu hamlesini tüm Orta Doğu'yu ateşe atacak bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Erakçi, "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur" dedi.

Netanyahu'dan Beyrut'a Hava Saldırısı TalimatıNetanyahu'dan Beyrut'a Hava Saldırısı TalimatıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran ABD İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ateşkes Değil Katliam! Gazze'de Can Kaybı Artıyor Ateşkes Değil Katliam! Gazze'de Can Kaybı Artıyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Netanyahu'dan Beyrut'a Hava Saldırısı Talimatı Netanyahu'dan Beyrut'a Hava Saldırısı Talimatı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var
Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı 30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı