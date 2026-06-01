İran'dan Dünyayı Sarsacak Savaş İlanı: 'Cephelerden Biri Vurulursa Ateşkes Biter!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Lübnan sınırındaki ateşkese rağmen Beyrut’un kalbi Dahiye bölgesini yeniden vuracağını ilan etmesi, Tahran yönetimini harekete geçirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, savaşın fitilini ateşleyecek bir uyarı yayınladı.

'LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELER...'

İran Dışişleri Bakanı Erakçi mesajında, İran ile ABD arasında varılan uzlaşmanın sınırlarını net bir şekilde çizdi. Bu mutabakatın sadece iki ülke arasında değil, tüm vekil güçleri ve bölgesel hatları bağladığını ima eden Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"İran ile ABD arasındaki ateşkes, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde geçerli olan kesin bir ateşkestir."

'SONUÇLARINDAN İRAN VE ABD SORUMLUDUR'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah orduya bizzat verdiği "Hizbullah’ın kalesi Dahiye’yi vurun" talimatı, bölgede 45 günlüğüne uzatılan ateşkes sürecini fiilen bitirme noktasına getirdi. İran kanadı, İsrail'in bu hamlesini tüm Orta Doğu'yu ateşe atacak bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Erakçi, "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur" dedi.

Kaynak: AA